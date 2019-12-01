南迴公路馬拉松 跑者記錄美景見證國家建設

（中央社記者李先鳳台東縣1日電）台東縣體育會今天在台9線南迴公路安朔至草埔段舉辦馬拉松賽，跑者奔上蜿蜒山區宛如巨龍的高架橋、鑽進隧道，穿越中央山脈尾端，許多人拿手機邊跑邊拍照，記錄美麗的景色。

台9線南迴公路改善計畫，其中台東達仁到屏東草埔以隧道與高架橋方式新建的11.1公里路段，將於12月20日通車啟用，台東縣體育會特地於通車前舉辦馬拉松賽，賽事及活動現場皆在未開放道路的安朔至草埔段舉行。

公路總局表示，這是空前也將是絕後的路跑賽，往後不可能封路辦路跑，一生只有一次機會參加，一開放網路報名即秒殺。

主辦單位表示，此賽事約有7000名選手報名參加，參賽人數之多，台東罕見，活動現場除了選手之外，連同親友加油團與觀賽民眾，聚集上萬人。比賽分42公里全馬、21.5公里的半馬、12公里健跑組及5公里樂活組。

來自全台各地的跑者一早到場，暖身之後起跑，有人帶著寵物小狗一起跑，也有許多人拿著手機邊跑邊拍照，還不時停下來取景或在隧道口大合照，顯得十分輕鬆歡樂，絲毫沒有競賽的緊張氣氛。有參賽者說，開心能夠盡情欣賞美景；還有人說是來見證國家重要工程建設。（編輯：黃世雅）1081201