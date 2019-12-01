黃金廊道契作高粱 省水省工收益好

全國模範農民高宗懋今年在雲林縣土庫鎮農會媒合下，與金門縣農會契作7公頃高粱，因省時省工，收益比水稻高，許多老農詢問希望跟進。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月1日

（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）全國模範農民高宗懋今年在雲林縣土庫鎮農會媒合下，與金門縣農會契作7公頃高粱，種植在高鐵沿線的黃金廊道，高粱耐旱、省水有助於緩解地層下陷，且收益比二期稻作好。

雲林縣土庫鎮農會總幹事黃萬聰表示，高粱省水、省人力、省成本，收益比水稻高，鼓勵農民可改種高粱，不要只種單一雜糧，也可提高國內糖食自給率、減少碳足跡。

高宗懋10年前返鄉務農，自然農法栽種友善稻米，5年前配合台南農改場種植高粱試驗品種，今年透過土庫鎮農會協助，與金門縣農會契作7公頃高粱，他另申辦轉作和節水獎勵，收益比二期稻作好。

高宗懋告訴中央社記者，他轉作高粱時，父母反對，其他老農看他成敗，例如今年8月大雨，二期稻作根部受損，間接影響到收成，他高粱田也被水淹沒，植株甚至出現枯萎，沒想到2週後長出新葉，如今收成量不減。

高宗懋指出，傳統水稻灌溉期約2至3天要灌溉1次，高粱生長期約100天，最多只要灌溉2次，去年二期作時他完全沒灌溉，省下抽水機電費，且約1個月巡視1次即可，也不太需要施肥或噴藥，省時省工又收益好，許多老農頻頻詢問希望跟進。

為了降低超抽地下水速度，搶救沉陷中的高鐵，農委會在高鐵沿線兩側1.5公里區域推動「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」，輔導農民從事低耗水性農業生產，達到節水、提高農民所得的目標。（編輯：黃世雅）1081201