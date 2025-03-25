雲林土庫櫻花大道盛開 週末親子農村歡樂遊

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣土庫鎮馬光國中前長達2公里的羊蹄甲（印度櫻花）大道正盛開，雲林縣長張麗善邀民眾29、30日到土庫崙內社區賞花、吃美食、玩古早童玩，享受親子農村歡樂遊。

雲林縣土庫鎮公所今天舉辦「2025土庫櫻花季暨農民節」活動宣傳記者會，土庫鎮長陳特凱扮裝成人力車車夫，拉著古董人力車進場，為記者會拉開序幕。

張麗善表示，土庫櫻花季由公所和農會聯手辦理，每年吸引不少遊客，縣府未來將積極協助社區補植櫻花樹及相關景觀建置，讓櫻花季愈來愈美麗，吸引更多人看見土庫。

張麗善、陳特凱和土庫鎮農會總幹事黃萬聰、土庫代表會主席王錦文等人為活動代言，力邀民眾29、30日到土庫鎮馬光國中賞櫻，現場有農特產品美食市集、免費農特產品品嚐、台灣復古拍照打卡牆、復古服裝和古董腳踏車騎乘體驗。

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陳特凱指出，土庫鎮馬光國中前的印度櫻花（羊蹄甲）大道長達2公里，現場有上千株，每年3月盛開期總能吸引民眾前來賞櫻。今年花況相當好，正在盛開，活動期間民眾只要到現場拍照打卡或上傳臉書（Facebook），即可兌換粉紅閃亮鐳射包。

除馬光櫻花大道外，位在縣道145線旁的自行車道，也有長達1.5公里的羊蹄甲正盛開。（編輯：張雅淨）1140325