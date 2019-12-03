挺過九二一地震 南投酒廠要走向公園化

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）挺過九二一地震，南投酒廠生產的威士忌近年屢屢在國際賽獲獎，為因應未來旺盛需求，酒廠擴增蒸餾工場、酒庫等，園區其他硬體一併全面規劃，塑造「公園化」的新型觀光酒廠。

20年前九二一地震造成台灣菸酒公司南投酒廠爆炸，熊熊火光照亮夜空，是許多南投市民難忘的共同記憶，但南投酒廠沒有因此倒下，反而在民國97年建立麥芽威士忌蒸餾工場，產品近年屢屢在國際烈酒競賽獲獎，為因應產能擴大及走向觀光化，酒廠將重新打造景觀。

南投酒廠今天舉辦「風華再現開工動土典禮」，台灣菸酒公司董事長丁彥哲、南投市長宋懷琳、南投酒廠廠長詹朝安及多名縣議員出席，預計2022年完工啟用，工程費約新台幣10.6億元，將利用酒廠閒置空地擴增蒸餾工場、酒庫、微型博物館等硬體建築，其中威士忌工場更設計為城堡外型，內部規劃動線供遊客參觀。

丁彥哲表示，南投酒廠66年創建，占地17公頃，以生產葡萄酒等水果酒類為主，但為因應未來威士忌旺盛市場需求，利用閒置空地擴建，這是台灣菸酒公司近年最大單一投資案，結合產業、人文、休閒塑造「公園化」的新型觀光酒廠，期望也帶動周邊觀光發展。

丁彥哲說，園區定位功能包含強力塑造品牌形象、打造全國獨創的互動體驗觀光酒廠、結合地方成為指標觀光景點、以公園化為主旨創造文化創意產業主題園區、結合當地市民市集打造複合商場、設立博物館進行解說教育，並投入當地文化、環境、遊客三大重要關懷，相信結合既有基礎能開創南投市新風貌。（編輯：黃世雅）1081203