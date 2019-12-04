鄭成功渡海彩繪浮雕 延義宮牆面成地方亮點

新北市板橋區公所與台藝大師生合作，運用回收廢紙等素材混合水泥，以「鄭成功渡海來台」為主題，打造長約13公尺的彩繪浮雕。中央社記者葉臻攝 108年12月4日

（中央社記者葉臻新北4日電）新北市板橋區公所與台藝大師生合作，運用回收廢紙等素材混合水泥，在大觀路二段148巷口延義宮牆面，以「鄭成功渡海來台」為主題打造長約13公尺的彩繪浮雕，成為地方亮點。

龍安里長黃春生表示，這道浮雕彩繪素材是透過環保志工資源回收分類時收集，里辦公處、廟方也積極與國立台灣藝術大學師生發想創作主題，花了近3個月的時間施作才完成。

黃春生說，浮雕以當年鄭成功船隊渡海來台為主題，象徵浮洲曾經的渡船歷史，後方還有飛龍穿梭雲間，除了增添船隊氣勢，也代表著龍興社區的精氣神。

板橋區長林耀長表示，連同龍安里這道「鄭成功渡海來台」藝術牆面，公所今年已經媒合台灣藝術大學、致理科技大學、大觀國中美術班、枋橋文化協會、寬璞、板新社區發展協會等在地資源，以及社區居民力量，共同完成12面藝術彩繪，節省經費外，也成為在地特色。

新北市政府民政局長柯慶忠今天為浮雕上的鄭成功像開光點睛，柯慶忠表示，透過共同投入凝聚向心力及與作品的情感，並結合城市新美學，讓大家可以漫步在充滿在地文化的巷道，體驗可親近式的藝術饗宴。（編輯：李錫璋）1081204