北市府：中山區條通違規酒店 年底前未改善重懲

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市中山區條通地區酒店、酒吧聚集，部分業者違規經營，北市府提繳回饋金改善，成效不佳。建管處今天表示，26間違規業者在12月底前應繳納回饋金或停業改善，否則予以重懲。

北市林森北路及南京東路一段附近條通地區飲酒店、酒吧林立，北市府民國84年檢討中山區都市計畫時，把條通地區附近的住宅區變更成可開設酒店、酒吧商業區，並要求建物所有權人繳高額回饋金、變更使用執照才准合法經營，但回饋金過高等因素，致成效不佳。

北市建築管理工程處長張明森今天說，為協助條通業者改善，今年10月25日公告修正商特區回饋金計算公式，以條通區為例，回饋金平均每坪約新台幣3萬6000元，修正後降為1萬5000元。

他指出，修正「台北市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法」，放寬200平方公尺以下約60坪的飲酒店不用申請變更使用執照，簡化申辦程序。

建管處統計至今天止，條通地區飲酒店、酒吧有48間，包含22間不用申請變更使用執照的合法業者、26間違規業者。違規業者有22間須繳回饋金、4間因面積超過60坪需變更使用執照。

張明森說，26間違規業者在12月底前應繳回饋金或停業，若未改善，依都市計畫法或建築法，開罰6萬元至30萬元，並斷水斷電，初步估算，罰鍰總金額約700萬元。

當地商圈業者代表指出，北市府雖調降回饋金，但仍是業者的經濟負擔，市府若想振興商圈，應讓業者就地合法，且繳回饋金才算合法，只是一種變相的政策，建議市府調整相關稅率協助業者。（編輯：李亨山）1081204