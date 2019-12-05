搶攻五月天商機 桃捷演唱會專屬彩繪列車上路

五月天巡迴演唱會年底將在桃園國際棒球場搖滾開唱，桃園大眾捷運公司5日搶先推出演唱會專屬彩繪列車，更在限定車站設置看板、立牌及月台門貼暖場，讓五迷搶先體驗打卡拍照，越接近演唱會還會有期間限定的搭車專屬活動。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）五月天巡迴演唱會年底將在桃園國際棒球場展開，桃園大眾捷運公司今天搶先推出演唱會專屬彩繪列車，更在限定車站設置看板、立牌及月台門貼暖場，讓五迷搶先感受滿滿的五月天。

五月天「Mayday 2020 Just Rock it！！！藍/Blue」巡迴演唱會，將從12月21日到明年1月4日間，在桃園國際棒球場搖滾開唱11場，桃捷公司今天起，在台北車站、機場航廈站、高鐵桃園站等7個站區設置大型看板，並在台北車站、高鐵桃園站及桃園體育園區站設置月台門貼，讓五迷和天團近距離接觸拍照打卡。

桃捷更同步推出結合公司企業標語「直達美好」的「五月天演唱會主題彩繪列車」，讓市民與五迷可以坐上列車，感受被滿滿的五月天包圍，直達演唱會的美好。

桃捷公司表示，已備妥演唱會期間的完善疏運計畫，在進場及散場的高峰期，將視人潮狀況加密班次及加開列車。更呼籲北部五迷，搭機捷直達會場最快速，中南部五迷可搭乘高鐵至A18高鐵桃園站轉乘最方便，國外五迷搭機返台轉乘機捷最便利。

桃捷公司董事長劉坤億說，除了首波推出五月天彩繪列車和車站布置，讓五迷搶先體驗打卡拍照，越接近演唱會還會有期間限定的搭車專屬活動，也歡迎各地五迷們提前規劃好搭機捷看演唱會旅遊路線，和五月天一起Rock。（編輯：張銘坤）1081205