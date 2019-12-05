議員送競總祝賀布條控行政不中立 盧秀燕：抹黑

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市議會民進黨籍多位市議員今天控訴中市府行政不中立，並送上「台中市政府競選總部成立」紅布條，台中市長盧秀燕駁斥競選總部是公然抹黑，她強調，市府一定行政中立。

台中市議會今天召開總質詢，民進黨籍市議員陳世凱、張玉嬿、黃守達、林祈烽、林德宇、周永鴻、施志昌、鄭功進、張耀中等人，痛批市府「行政不中立、市政不給力、市民被放棄」，因市長、副市長忙著選舉，送上「賀『台中市政府競選總部』成立」紅布條。

盧秀燕駁斥，市議員所指市府成立競選總部一說，是公然抹黑、與事實不符。

陳世凱指出，盧市府的施政滿度不佳，現在局處長還得輔選，空污成為市府的提款機；黃守達表示，中台灣區域治理平台會議上竟多出一位立委參選人，根本淪為國民黨的競選平台，中火議題變成選舉議題。

林祈烽指出，日前盧秀燕為黨籍候選人輔選時，指稱國道1號銜接台74號工程計畫在民進黨執政時期連動工都沒有，但該工程在上週已動工，市府團隊搞不清楚狀況，公開抹黑，扭曲事實，違反行政中立。

施志昌表示，國民黨在立法院開記者會以及中台灣區域治理平台，副市長、立委參選人楊瓊瓔都有出席，質疑她是以何種身分出席。林德宇則說，楊瓊瓔已登記為參選人，出席活動不要以為沒有喊「凍蒜」、「加油」，就跟行政不中立無關。

謝志忠詢問，「總質詢期間，負責很多重要市政的楊瓊瓔是否會列席？」盧秀燕僅表示3位副市長輪流出席，謝志忠怒指，難道「幫一個人選上立委，比281萬人的市政還重要」。

盧秀燕表示，針對現職公務人員參選、連任或帶職參選，中華民國有一定法令規範保障，市府一定行政中立、依法行政。上至總統、下至議員及里長，誰要辭職、誰要請假，都有一定法令保障及規範。

台中市政府表示，市府均依法行政，並以市民為依歸，積極推展各項市政，例如日前因應中央放寬中火燃煤10%許可量，市府緊急召開7縣市首長空污治理會報，聯合對抗空污，絕無議員所指利用行政資源為特定候選人輔選情事。（編輯：黃世雅）1081205