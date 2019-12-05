竹縣展開在地文化採集行動 打造文化記憶庫

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣文化局今天辦文化記憶庫成果發表會，縣長楊文科表示，文化局與交通大學合作，在竹縣展開在地知識採集的文化行動，以共學方式完成數位化與背景書寫，讓在地故事得以記錄與保存。

楊文科表示，從去年9月開始，文化局與交通大學合作，深入地方搜集當地文化，也鼓勵民眾一同找出過去家族的文書、物件或老照片，以共學方式書寫，並進階完成數位化，讓動人的在地故事，以最真實的樣貌被保存。

交大客家學院副院長羅烈師說，從去年進行至今，已完成1200筆以上的文化相關資料，包含竹北、芎林、湖口、竹東等區，採集聚落老照片、客家獅、百年小學、傳統鸞堂信仰、新竹州時報、家族古文書、天主堂等文物影像。

羅烈師表示，透過深入撰寫詮釋素材資料後，把資料增值，再上傳國家文化記憶庫，完成數位公共化，打造成為竹縣常民知識記憶庫。最後，邀請獨立書店、餐飲休閒及年輕團隊等，將這些素材一一轉化為他們所熟悉的產品或活動，更貼近民眾的生活。

他說，也因資料是公開的，任何人都可以在網路上取得相關媒材，進一步轉化為他們想呈現的故事，也讓在地資料能被充分使用。

文化局長田昭容表示，為鼓勵社會大眾以文化記憶庫材料進行創作，今年也辦創意加值徵選活動，吸引青年學生、在地創業店家、地方小學等參與投件，作品類型多元。

田昭容指出，竹縣文化記憶庫成果發表系列活動，安排專人帶領穿越六張犁、芎林兩地，講解在地歷史故事，及DIY的動態活動，也有靜態的微型故事展等，歡迎民眾參加。（編輯：張銘坤）1081205