花蓮輔具資源中心啟用 治療師社工師進駐服務

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮門諾醫院受花蓮縣府委託，成立輔具資源中心及3處服務據點今天揭幕啟用，提供輔具租借、維修及到宅等服務，還有治療師、社工師及技師等專業人員進駐，提供民眾專業協助。

輔具資源中心設在花蓮身心障礙福利服務中心一樓，提供輔具需求評估、輔具適配、輔具使用教學、輔具租借、維修及回收等服務，其他3處據點分別設在國軍花蓮醫院、萬榮衛生所及玉里衛生所。

門諾醫院長期照護部職能治療師李書皓接受媒體採訪表示，中心提供10大類別，上百項輔具，團隊由治療師、社工、工程師等8人組成，每週一次巡迴各據點，每週一至五上午8時到下午5時提供服務。

李書皓說，輔具中心服務不分身分別，只要有輔具需求的民眾，都能直接任一輔助據點詢問，由專業人員評估、規畫需求，也有社工師按身分別引介社福補助方案。

門諾醫院表示，花蓮縣65歲以上老化人口截至今年8月底，約5萬餘人，占總人口數16.4%，身障人口共2萬6000多人，占人口處8.1％。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚指出，輔具資源中心今年1月起試營運至今，服務個案已接近5000人，其中到宅評估每月約140件，服務對象包含身心障礙及長照個案，最小4個月、最年長106歲的民眾。

花蓮縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠致詞說，輔具對身障朋友來說非常重要，有輔具中心即時協助、維修，對身障朋友生活能有重要改變，希望輔具中心能永久營運。（編輯；黃世雅）1081206