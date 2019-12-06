林郁方質疑對手文宣抹黑 林昶佐：都是公開資訊

（中央社記者劉建邦台北6日電）國民黨台北市立委第5選區（中正、萬華）參選人林郁方今天質疑對手發布文宣照片有故意醜化他的嫌疑。同選區無黨籍立委參選人林昶佐說，希望林郁方誠實面對為何不譴責吳斯懷。

林郁方上午在台北市議會國民黨團辦公室開記者會，由市議員戴錫欽陪同，會中拿出林昶佐發布選舉文宣。戴錫欽說，林昶佐選舉文宣擷取照片，有故意醜化林郁方嫌疑，把林郁方跟國民黨不分區立委參選人吳斯懷做連結，這跟林昶佐4年前選舉時的抹黑作法雷同，而林昶佐是否應解釋母親在大陸執業的疑問。

戴錫欽也拿出林郁方擔任立委時的出席率、質詢率和通過法案數資料看板。

林郁方表示，對手提到他對地方建設一事無成，但他過去擔任立委時，曾花7年推動捷運萬大線及眷村改建案等。立委參選人應拿出成績爭取選民支持，不是採取抹黑，回歸政策較好，林昶佐競選文宣故意挑選醜化他的照片，且把他的照片跟吳斯懷放在一起的原因是什麼？他需要為吳斯懷行為負責嗎？

林昶佐隨後在立法院開記者會時說，林郁方曾擔任立委多年，卻未修法嚴禁或嚴懲吳斯懷等退役將領赴中國參與政治活動，現今也未譴責吳斯懷的行為；他擔任立委後開始修法，「吳斯懷們」行為才被嚴懲。

林昶佐表示，關於母親在中國有會計師執照，他在4年前已澄清，呼籲對手不要炒冷飯、侮辱他的家人，此外，他的競選團隊文宣內容，都是來自立法院公報的公開資訊，林郁方擔任立委時沒有提案，「立委不立法提案，不是怠忽職守嗎？」（編輯：李錫璋）1081206