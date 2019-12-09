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蔡適應提婦幼政見 政府補助兒童安全座椅

最新更新：2019/12/09 14:11
爭取連任的民進黨立委蔡適應（右）9日由基隆市議員陳宜（左）陪同舉行記者會，現場公布婦幼政見，提出憑媽媽手冊購買汽車安全座椅，由政府補助1/3至1/2金額，另補助營業車駕駛添購安全座椅，加強兒童的乘車安全。中央社記者王朝鈺攝　108年12月9日
爭取連任的民進黨立委蔡適應（右）9日由基隆市議員陳宜（左）陪同舉行記者會，現場公布婦幼政見，提出憑媽媽手冊購買汽車安全座椅，由政府補助1/3至1/2金額，另補助營業車駕駛添購安全座椅，加強兒童的乘車安全。中央社記者王朝鈺攝　108年12月9日

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）爭取連任的立法委員蔡適應今天公布婦幼政見，提出憑媽媽手冊購買汽車安全座椅，由政府補助1/3至1/2金額，另補助營業車駕駛添購安全座椅，讓幼童乘車更有保障。

蔡適應說，現行法律規定4歲以下兒童需坐安全座椅，交通部也預告明年將再修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定，加強兒童安全，最快明年就會實施，兒童安全座椅已成為家有幼兒的必備品之一。

蔡適應表示，辦公室助理上週剛喜獲千金，女兒還在月子中心休養，助理就已購買安全座椅，這也是許多新手爸媽優先採購的物品，既然法律有規定，政府就該給爸媽多點幫助。

蔡適應說，補助安全座椅靈感來自於「節能家電補助」，目前初步構想是希望憑媽媽手冊購買汽車安全座椅時，由政府補助1/3至1/2金額，並透過補助鼓勵計程車駕駛採購安全座椅，擴大安全座椅的涵蓋網，至於補助上限則由行政單位決定。

陪同舉行記者會的基隆市議員陳宜最近也喜獲千金，她表示，尋找安全座椅時發現價差蠻大，便宜約新台幣4000元，她挑選的安全座椅，價格約1萬2000元，政府若能補助可以減輕家長負擔，另外，很多爸媽都會帶孩子去施打疫苗，目前計程車有安全座椅的數量並不多，無論是自購或是叫車搭乘，對於兒童的乘車安全，確實需要大家多關心。（編輯：張銘坤）1081209

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