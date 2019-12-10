打造新課綱特色教學 大溪高中實境遊戲認識地方

為落實108課綱校本課程發展教學特色，桃園市大溪高中訂定高一必修課程「大溪學」，透過實境遊戲的方式，練習學子觀察環境及建築文化的景觀細節，讓創意思考及擷取訊息能力提升，不但課程有趣，與地方扣連也更緊密。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）為落實108課綱校本課程發展教學特色，桃園市大溪高中訂定高一必修課程「大溪學」，透過跨領域教師規劃，讓教育與地方文化串聯，透過實境遊戲方式，讓學子更認識生活的土地。

大溪學課程社群召集人廖俊瑋表示，學校希望每一位大溪高中學生都可以認識地方，又不希望學生吸收的資訊像過去傳統一般零碎，因此嘗試利用實境遊戲的方式，練習學子觀察環境及建築文化的景觀細節，雖然知識密度下降，但創意思考及擷取訊息能力提升，不但課程有趣，更能帶來成就感，與地方扣連也更緊密。

高一學生黃致翔表示，生活在大溪已經15年了，小時候看到這些建築，只覺得很大很舊，也沒有特別留意，家人也只會說這是以前的房子，透過這樣的課程自己重新走一趟，了解了文化傳承及背後意義，讓自己對於生活習慣的區域有了全新的體認。

高一學生謝凱彬指出，這樣的上課方式比較自由及輕鬆，一開始會有老師傳授關於大溪的歷史、文物及傳統建築的課程，並帶著學生進行闖關遊戲，然後再由學生自行設計關卡。課程不侷限在教室內，不但學生不會打瞌睡，還能認識地方相當有意義。

教育局長高安邦表示，大溪高中規劃的校訂必修課程為大溪學，由學校跨領域教師組成大溪學社群共同規劃，以培養學生的核心能力，這門課程不是區域史地，也不只有社會科學的議題，而是利用大溪場域提供真實生活情境，作為教學平台與素材，也讓學生留下深刻印象。（編輯：黃世雅）1081210