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埔里花卉嘉年華 14日封街遊行送萬盆花

最新更新：2019/12/10 13:18

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投縣埔里鎮公所14日在埔里鎮舊圓環舉辦花卉嘉年華遊行及耶誕點燈，現場將發送盆花給民眾，鎮公所今天邀民眾共襄盛舉。

配合南投花卉嘉年華及埔里花卉秋季展，埔里鎮公所14日下午將封街舉辦森巴遊行，現場發送盆花給民眾，晚間還有玩具耶誕樹點燈儀式，埔里鎮長廖志城今天說，邁入第10年的埔里嘉年華除延續往年元素，今年更規劃玩具耶誕樹、封街表演、地方市集、過關任務等亮點，將嘉年華打造為具有減塑與教育意義的活動。

廖志城表示，為重振埔里花都美譽，特別選購2萬盆草花要送給埔里鎮民，希望家戶都有花卉植栽，且草花土壤及包材採用環保材質，符合嘉年華環保主軸；埔里舊圓環是地標，鎮公所號召孩童捐出不要的玩具布置圓環耶誕樹，點燈後將展出1個月，歡迎鎮民欣賞。

南投花卉嘉年華系列活動除埔里森巴遊行，還有15日草屯鎮田園焢窯樂、信義鄉梅子夢工廠「踏雪尋梅」活動、仁愛鄉互新冬梅賞花季、魚池鄉蘭花展售、信義鄉草坪頭櫻花季、鹿谷鄉小半天石馬公園櫻花冬筍季、九族文化村櫻花及薰衣草、杉林溪牡丹花季。

南投縣政府觀光處表示，嘉年華期間貼心設置即時花況攝影機，民眾只要在家上網，就能掌握各區最新花況及賞花人潮；另外，縣府邀多名插畫家設計南投專屬花卉明信片，可在各地景點免費索取，若前往花區旅遊拍攝花況照片並分享，還能抽超商禮券。（編輯：黃世雅）1081210

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