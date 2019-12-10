立委參選人汪志冰控遭抹黑 報警提告

（中央社記者劉建邦台北10日電）中國國民黨台北市第一選區（北投、士林天母）立委參選人汪志冰今天召開記者會指控遭抹黑，她說，有網友透過LINE發布不實訊息，指稱她涉嫌壓榨善導寺，已報警並提告。

汪志冰下午在台北市議會開記者會，她說，接獲支持者關心通知，發現有網友在LINE群組散布不實訊息，並拿出字版，內容提及「我剛去教會招人挺韓，結果人家說汪志冰把父或母的骨灰罈放善導寺，寺方要求50萬，她只丟了5000元就走了，寺方礙於她是權貴只好收，但一直對外在宣揚，汪志冰利用權勢橫行霸道，吃像比同行難看，叫人不要投她，要讓她落選。」

汪志冰說，台北市第一選區選情激烈，但不要因選舉就發出類似惡劣黑函，其中又以假訊息最嚴重，甚至連她已經過世多年的父親都被牽扯，為遏止選舉歪風，昨天正式向警方報案，提告涉嫌造謠的網友意圖使人不當選。

到場力挺的國民黨台北市議員王鴻薇說，今年選風不好，網路造假抹黑狀況多，且拿參選人父母親做文章，根本不可取，希望警方盡快找出主使者。

汪志冰指出，父親在民國88年過世，骨灰一直放在金寶山，跟善導寺根本無關，且母親身體不錯，每天都還到她的服務處幫忙，要發布抹黑文章也應弄清楚狀況，並提及，她曾夢到自己父親，建議應該提告，後續將提供新台幣10萬元懸賞金，希望有民眾出面檢舉。（編輯：李亨山）1081210