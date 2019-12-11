東引北海坑道新增養殖池 變身復育基地

今年年初動工的東引北海坑道段海岸保護及環境改善工程，後續增建4座混凝土池作為養殖用，軍事坑道變身養殖基地的願景，又向前邁進了一大步。（連江縣政府提供）中央社 108年12月11日

（中央社馬祖11日電）連江縣政府產發處、國立台灣海洋大學選定東引北海坑道作為復育示範基地，並在一年前投放數千隻幼蝦及海參，期待能藉由產學合作積累經驗與技術，開拓出嶄新的水產發展模式。

今年年初動工的東引北海坑道段海岸保護及環境改善工程，後續增建4座混凝土池作為養殖用，軍事坑道變身為養殖基地的願景，又向前邁進了一大步。

投入北海坑道養殖計畫的業者表示，經過一年的觀察，坑道內部環境很適合海參生長，但是養龍蝦就充滿挑戰性，這項全新的嘗試還必須借助海洋大學、產發處持續的輔導與協助，慢慢累積經驗與技術。

新建的露天養殖池，業者表示，初期將以養殖魚類為優先，包括黃魚、黑鯛等魚種都是選擇之一。坑道外部的水道還有一半空間還是維持礫灘的狀態，未來，養殖計畫若符合預期，仍然可以加以利用。

產發處指出，東引過去漁業曾經是風光一時，沿近海域棲息著大量龍蝦，後來因為過度捕撈，龍蝦數量不斷銳減。龍蝦具有高經濟價值，縣府委託海洋大學進行調查與研究，推動海水人工養殖技術，目標是讓東引特有的漁業資源可以繁衍下去，進而形成完整產業生態鏈。

產發處表示，東引北海坑道已轉作龍蝦、海參及魚類養殖基地，首要條件就是要建構不受風浪影響的養殖環境。現今防波堤已完成，養殖面積擴大，期待藉著產學合作達到增進漁業經濟效益的目的。（編輯：李錫璋）1081211