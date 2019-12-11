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可愛兒童天使報佳音 桃機濃濃耶誕情

最新更新：2019/12/11 18:01

（中央社記者邱俊欽桃園機場11日電）耶誕節腳步接近，桃園國際機場今天充滿濃濃耶誕氣氛；18名可愛小天使搭著由電動車改裝的雪橇車向搭機旅客報佳音，也讓不少國內外旅客紛紛駐足，留下美好回憶。

耶誕佳節將屆，桃園機場充滿溫馨氛圍，經營機場餐飲及伴手禮的誠盟股份公司下午安排18名可愛的小天使與多名耶誕老公公，用甜美的歌聲向旅客送上祝福。

小朋友們並與耶誕老公公搭著由電動車所改裝的雪橇車，向旅客發送糖果並且報佳音，所有人駐點演唱We Wish You a Merry Christmas等歌曲，將愛與幸福送給每位旅客；不少國內外旅客紛紛駐足，留下美好回憶。

誠盟表示，每一年耶誕前夕都會邀請不同團體到機場與國內外旅客分享歲末的喜悅，今年也邀請教會幫忙，安排3歲到7歲的小朋友一起到機場報佳音，其中更有一家5名兄妹一起來參與這項別具意義的活動。

誠盟公司董事長古素琴表示，耶誕節就如同華人的農曆新年一樣是闔家共同分享平安喜樂的節日，也希望藉由在機場報佳音的活動，讓往返國門的旅人，感受到台灣滿滿祝福。（編輯：卞金峰）1081211

耶誕佳節腳步近，桃園國際機場11日充滿濃濃耶誕氣氛，18名可愛小天使搭著由電動車改裝的雪橇車，向旅客發送糖果並且報佳音，讓國內外旅客相當驚喜。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年12月11日
耶誕佳節腳步近，桃園國際機場11日充滿濃濃耶誕氣氛，18名可愛小天使搭著由電動車改裝的雪橇車，向旅客發送糖果並且報佳音，讓國內外旅客相當驚喜。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年12月11日
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