澎湖家扶寒冬暖暖幸福滿滿 人氣爆棚

（中央社澎湖縣15日電）澎湖家扶中心今天舉辦「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖活動，近2000名受扶助的弱勢家庭親子與民眾湧入馬公市文澳祖師廟前廣場，人氣強強滾，幾乎爆棚，歡度一個暖暖的假日。

澎湖家扶中心今天的「寒冬送暖 幸福滿滿」園遊會活動，現場由立法委員楊曜、澎湖縣議長劉陳昭玲、澎湖縣政府社會處副處長陳怡蓁等人共同為代表奧援弱勢家庭的火箭模型灌注「民生糧食」、「家庭電器」、「廚房用品」、「家居用品」，表達讓受扶助家庭獲得生活需求的支持、穿越層層困難邁向陽光的意涵。

在「寒冬送暖 幸福滿滿」園遊會中，澎湖各公私機關、社團等單位提供80個各式各樣園遊攤位，提供受扶助弱勢家庭與民眾一起園遊享用，人氣幸福滿滿，場面熱絡。

澎湖家扶中心主任蕭舜鴻向媒體表示，家扶在澎湖深根近50年，協助受扶助家庭基本生活品質的維持，感謝各界的善心，今天還提供350戶受扶助的弱勢家庭每戶糧食、民生與電器用品等，延續對家庭經濟、生活需求的關注，讓弱勢家庭在寒冬中，感受到溫暖，幸福滿滿。

國際獅子會300－D2區昨天也聯合澎湖、西瀛、馬公港、媽宮等獅會在馬公順成海鮮餐廳舉辦公益餐會，安排澎湖家扶中心受扶助的350戶兒少及其家長一起品味海鮮大餐，提前圍爐感受溫暖。（編輯：戴光育）1081215