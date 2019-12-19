2020台北跨年晚會 停車管制措施公布

（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市停管處表示，因應「台北最High新年城-2020跨年晚會」，31日下午5時起至109年1月1日凌晨3時止實施停車管制，管制區域內路邊停車位將禁用，停車場也將管制進出。

台北市停車管理工程處表示，因應「台北最High新年城-2020跨年晚會」，自31日下午5時起至109年1月1日凌晨3時止配合實施停車管制措施。

管制範圍包括光復南路以東，忠孝東路以南，忠孝東路5段236巷、松德路、松仁路以西，信義路、莊敬路以北所圍區域。屆時管制區域內路邊停車位將禁止車輛停放且停車場也將管制進出。

31日晚間7時起停放於管制區域內停車場之車輛只出不進；晚間8時起府前廣場、松壽廣場、信義廣場 （松廉路出口）等3處地下停車場；晚間10時起信義廣場（信義路出口）、忠信地下、興雅國中、信義三張里、災害應變中心、信義國小等6處地下停車場出入口，將實施進出管制，未能於管制時間前駛離之車輛，均需至109年1月1日凌晨3時後始得離場。

此外，為配合散場接駁公車之行駛，包括松德路（信義路-虎林街）、光復南路（基隆路-文昌街）、仁愛路（延吉街-敦化南路）、基隆路2段（文昌街-光復南路）、延吉街（市民大道-信義路）、松信路（松隆路-忠孝東路）、忠孝東路5段236巷、松德路168巷等，亦實施路邊禁止停車管制。

停管處特別提醒民眾多利用大眾運輸，此外，也呼籲跨年當日管制圍範內車輛儘早駛離，另行經信義計畫區民眾亦請改道或避開周邊道路，避免壅塞。（編輯：張銘坤）1081219