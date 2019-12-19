頭獎中獎人贈紅包 彩券行捐出加碼回饋鄉里

基隆市暖暖區「好運來彩券行」10月間開出威力彩頭獎6.6億元，中獎人包8萬8000元紅包給彩券行，店家不僅全數捐給食物銀行，還加碼贈送保護墊給「基隆祖孫館」，台灣彩券公司總經理蔡國基（左起）、基隆市長林右昌、市議員林旻勳19日前往彩券行道賀。中央社記者王朝鈺攝 108年12月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）基隆市暖暖區「好運來彩券行」10月間開出威力彩頭獎6.6億元，由1注獨得，中獎人包8萬8000元紅包給彩券行，店家不僅全數捐給食物銀行，還加碼贈送保護墊給「基隆祖孫館」。

台灣彩券公司總經理蔡國基、基隆市長林右昌、基隆市議員林旻勳今天上午前往這間彩券行道賀，彩券行也在活動現場準備「暖暖福袋」分享給鄰里，盼透過活動將公益理念傳遞給更多人。

蔡國基接受媒體聯訪表示，這位幸運抱走新台幣6.6億元的頭獎中獎人，共花了1000元，用電腦選號方式買了威力彩及大樂透各500元，其中，威力彩的第5注幸運對中頭獎。

蔡國基說，中獎人領完獎後包了吉祥金額的紅包給「好運來彩券行」，彩券行不僅全數捐給「基隆市暖暖最用心幸福食物銀行」，還自掏腰包捐贈一組安全造型防撞保護墊給「基隆祖孫館」回饋鄉里。

林右昌說，民國103年至今基隆總共開出8個億元以上大獎，其中有4個在暖暖地區，基隆是福地才會有這麼多獎項開出，大家買彩券除能試試手氣外還能作公益，也預祝大家在鼠年行大運，鈔票數不完。（編輯：李錫璋）1081219