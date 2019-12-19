中市眷村文物館創意妝點 茄芷袋燈飾復古情懷

（中央社記者趙麗妍台中19日電）2020台灣燈會在台中，台中市文化局妝點眷村文物館，掛上茄芷袋設計的燈飾，白天民眾可欣賞眷村文物、品嚐眷村菜，晚上在燈光下感受眷村復古的浪漫情懷。

為響應「2020台灣燈會在台中」，台中市文化局妝點台中多處文化館舍，有豐原漆藝館、摘星山莊、台中文學館等，打造文化館舍的光環境，為台灣燈會做準備，今天在眷村文物館掛上茄芷袋的燈飾。

走進眷村文物館除感受到濃濃的眷村味外，抬頭望去，可看到樹上掛滿了多個茄芷袋設計的燈飾，夜色中閃閃燈光自袋中射出，濃厚眷村味道中又感受到另股浪漫情懷。

台中市文化局長張大春表示，希望藉由2020台灣燈會行銷台中，讓民眾看見台中的文化之美，目前已有許多文化館舍完成燈光裝飾，後續各藝文中心也會完成燈光布置。

張大春指出，眷村文物館利用茄芷袋，將它設計為燈飾，除讓文創裝置重現，結合空軍眷村的燈光設計，讓台味購物袋展現浪漫風情，白天民眾可到眷村文物館欣賞眷村文物、品嚐眷村菜，晚上又可在燈光下感受不一樣的眷村情懷。

藝術家蔡語婕（JIE）表示，當初以菜市場概念所發想設計的茄芷袋燈，很高興可廣為應用，如今又重新裝飾在眷村文物館，與建築物融為一體，呈現出不一樣的眷村浪漫風格。

此外，「創意台中」活動的月亮燈座，也在台灣民俗文物館重生，加上搭配元宵燈籠營造節慶意象，同時讓民眾感受不同的燈會氣氛，希望邀請全民一起參加2020台灣燈會。（編輯：謝雅竹）1081219