2020脊梁山脈旅遊年 欣賞澎湖特殊地質景觀

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民20日表示，觀光局訂109年以「脊梁山脈旅遊年」為主軸，澎湖雖無高山峻嶺，但將串聯北寮奎壁山、大菓葉和小門嶼等地質公園為品牌，發展在地特色。中央社 108年12月20日

（中央社澎湖縣20日電）交通部觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民今天表示，澎湖今年的觀光人數創新高，明年除延續秋瘋季活動，更將以「脊梁山脈旅遊年」為主軸，可欣賞澎湖地質之美。

許宗民表示，觀光局澎管處延續秋冬旅遊熱潮，所推出的澎湖秋瘋季系列活動，其中國際海灣燈光節與跨島馬拉松賽，都獲得高度肯定，打響了澎湖秋冬旅遊的熱潮，明年提前在8月就推出延續至10月底。

許宗民表示，觀光局訂明年以「脊梁山脈旅遊年」為主軸，澎湖雖無高山峻嶺，但將以串聯北寮奎壁山、大菓葉和小門嶼等地質公園為品牌，發展在地特色，欣賞澎湖特殊的地質景觀。

另外，澎防部莒光營區為澎湖濱海觀光軸帶上發展位置最關鍵的濱海土地，許宗民表示，未來整個營區的外遷案，也將由觀光局來主導，預定在明年2月間舉辦「澎湖縣莒光營區開發及整體評估規劃」，初步以觀音亭、莒光營區、金龍頭郵輪碼頭等3大區塊為核心，發展為主要遊憩廊道，提升澎湖觀光潛水與旅遊深度，打造成為國際級休閒度假島嶼。（編輯：謝雅竹）1081220