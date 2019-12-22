中市豐原安康段二期社宅動土 預計112年底完工

台中市豐原安康段二期社會住宅22日正式開工動土，規劃6棟地下3層、地上9至13層不等的建物，合計500戶，預計民國112年底完工。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 108年12月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市社會住宅豐原安康段二期今天動土，預計民國112年底完工，市長盧秀燕表示，外界謠傳她沒有持續推動社會住宅，但那些謠言都不重要，最重要是「實質開工展現決心」。

台中市政府表示，安康段二期位於豐原區田心路二段及永康路交叉口，相鄰安康段一期，投入新台幣16.79億元，規劃6棟地下3層、地上9至13層不等的建築物，提供1房型232戶、2房型223戶、3房型45戶，合計500戶，預計113年5月抽籤入住。

盧秀燕出席開工典禮表示，興建社宅需投入龐大經費，且用地取得困難，更要與地方居民達成共識，過程非常不易，但台中市社會住宅持續推動開工，今年就達到1720戶。

盧秀燕說明，安康段二期500戶就提供700多個機車停車位、450多個汽車停車位，解決住戶停車問題，且不會對附近居民造成外溢效果，更設有托嬰中心、店舖、工作室等公共設施，社福、長照、醫療系統一應俱全，有信心打造各區爭取、歡迎的公共住宅。

她也提到，外界不實謠傳自己沒有持續推動社會住宅，那些謠言都不重要，最重要是「實質開工展現決心」，不只興建社會住宅，更要打造媲美豪宅的「好宅」。（編輯：洪學廣）1081222