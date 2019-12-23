苗栗火車頭園區願景館 李永得批無時代感不及格

苗栗火車頭園區計畫案目前由客委會主導，補助苗栗縣政府新台幣4500萬元先設置「願景館」，客委會主委李永得23日視察進度，聽取簡報後直言「只有50分」。中央社記者管瑞平攝 108年12月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗市西站鐵路一村、鐵道文物展示館獲行政院支持整合推動「火車頭園區」，初期先設置願景館；客委會主委李永得今天訪視館內展示設計及進度，批評毫無時代感「不及格」。

苗栗縣政府提報「城鎮之心」前瞻計畫改善苗栗火車站周邊環境，行政院長蘇貞昌4月間視察參觀「鐵路一村」、「鐵道文物展示館」後，指示應整合台鐵各式火車頭及鐵路珍貴文物，推動更具觀光效益的「火車頭園區」，預計5年投入近新台幣10億元經費推動開發。

火車頭園區計畫案涉及中央不同部會，目前由客委會主導，其中客委會補助苗栗縣政府4500萬元先設置「願景館」，呈現園區過去鐵道文化歷史與未來願景，盼成為計畫啟動的第1個亮點。

願景館主體架構10月發包後，硬體工程可望於109年1月完成，內部軟體規劃除介紹鐵道文化歷史，也運用AR、VR等科技展示，讓遊客感受認識「天皇花車」內部設計；然而客委會主委李永得今天視察願景館進度，聽取簡報後，直言「只有50分」。

李永得指出，展示設計「平淡無味」，介紹方式完全沒有從觀眾角度思考，「只搞一堆大拼盤」，文字部分，沒有高度、廣度，平淡毫無時代感，「連2分鐘我都看不下去，遑論要吸引人」，要求必須加強文物「說故事」的能力，重新調整。

縣府文觀局長林彥甫說，將要求策展單位針對VR影片設計製作進行調整，相關展示內容的鋪陳、解說也須重新思考，希望以最快時間努力趕工，盼在農曆春節前完成。（編輯：方沛清）1081223