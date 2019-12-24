韓國瑜缺席就職週年 葉匡時：代打沒問題

（中央社記者程啟峰高雄24日電）高雄市政府今天舉行市長就職週年記者會，市長韓國瑜缺席，由副市長葉匡時代打。葉匡時說，已代理市長職務一、兩月，且隨時與韓連絡，出面代為說明施政政績沒有問題。

面對民進黨高雄市議員陳致中等人上午記者會以「混跑推騙茫罷」6關鍵字批評韓國瑜就職週年結果，連市長就職週年記者會也落跑，不如直接請辭。

葉匡時對此受訪表示，韓國瑜選總統忙得不得了，睡眠也不太夠，「他今天雖沒有公開行程，但仍有很多競選工作要做」，過去一、兩個月都由他代理市長職務，這段期間也隨時與韓國瑜保持連絡，因此代為出面說明政績沒有問題。

葉匡時也提醒民進黨議員，若仔細看看市府一年來政績成果，就不會這樣批評韓國瑜就職週年表現，反而應感謝韓增加他們的曝光機會，更應祝福韓國瑜當選總統才對，因為議會下個會期就有機會質詢到總統當選人。

至於罷韓團體質疑高市一年來增加的1700多人，葉匡時說明，這1700多人是每月平均都有增加，不是集中在最近；高市府主動釋出公務及教職職缺給北漂青年，並帶動企業釋出職缺，創造工作機會，吸引「人進來」。

第3屆高雄市長就職屆滿週年，市府上午以「高雄新頁」為題開記者會，葉匡時帶領市府團隊同台捲起衣袖，並高呼「執政不喊口號，政績直接做到」，細數一年來市府施政成果。

葉匡時致詞表示，高市新市府團隊一年來在各界放大檢視下競兢業業，認真打拚，落實韓國瑜政見，交出人進貨出、路平燈亮、清疏治水、雙語教育，招商觀光、改善空汙、照顧弱勢、友善托育及支持青創等30項市政亮眼成績單。一年來受全球華人矚目程度與日俱增，市府招商、拚觀光有成，也恢復城市光榮感。（編輯：孫承武）1081224