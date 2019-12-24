馬公中央街點燈 年貨同步開賣

（中央社澎湖縣24日電）今天是耶誕夜，馬公中央老街於晚間點燈，大紅紅燈籠高高掛，讓澎湖亮起來，也為年貨大街拉開序幕。

澎湖馬公觀光商圈繁榮促進會、澎湖縣水岸觀光商圈發展促進會、澎湖縣中央古街新商圈文化發展協會為活絡老街意象，今晚舉辦「大紅紅燈籠高高掛」商圈體驗踩街平安點燈活動。

活動在馬公市長葉竹林、澎湖縣政府參議盧春田、澎湖馬公觀光商圈繁榮促進會理事長鮑威宏等人身穿耶誕裝下共同點燈，讓老街頓時亮起來，古色生香，愈夜愈美麗，也讓馬公年貨大街開賣。

鮑威宏表示，中央老街點燈活動，現場還安排有薩克斯風、舞蹈、疊杯等表演，還有耶誕交換禮物趴與好禮刮刮樂等，讓中央老街頓時熱絡起來。

鮑威宏指出，澎湖開發比台灣早四百年，馬公中央老街是全台最早的市街，最遠可追溯至宋元朝時代，也是全澎最早的商業聚落。

鮑威宏說，澎縣府以劃定「中央街文化風貌特定專用區」來保存老街，每逢觀光旅遊旺季，老街是遊客必至的景點之一。（編輯：戴光育）1081224