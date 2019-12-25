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環團指回填轉爐石破壞水質 中聯：當地無異常

最新更新：2019/12/25 19:05

（中央社記者陳朝福高雄25日電）多個環保團體今天到中鋼集團總部大樓抗議中鋼子公司中聯資源的轉爐石回填破壞水質水量保護區，要求清除。中聯回應這些轉爐石不會溶出有害物質，且非行為人及移除責任人。

台灣水資源保育聯盟、台灣要健康婆爸媽團協會等環保團體到中鋼集團總部大樓抗議，表示民國102年旗山大林地區水池被中鋼轉爐石回填，池水由清澈透明轉成乳色，pH值也由中性轉成強鹼水，高雄市政府卻消極以對，總填埋廢棄物達200萬噸以上，應該於明年2月開始代為清除，再向業者求償，中聯如提不出整治計畫，甲級廢棄物處理操作許可證應撤銷。

對此，中聯資源表示，轉爐石為政府主管機關核定登記的產品，不會溶出有害物質，環保局對於當地轉爐石區域每年監測土壤或地下水，結果未曾發現超過土壤或地下水污染管制標準情形，也未有任何因轉爐石造成污染。

中聯資源指出，環團狀告高雄市政府的最高行政法院判決，要求地主建發公司移除，雖然建發主張由中聯資源移除，但判決建發敗訴確定，「地主派員將轉爐石級配料回填傾倒在該土地，非中聯擅自占用或傾倒」，足以證明非為本案的行為人及移除責任人。

至於這批轉爐石的清理進度，高雄市環保局表示，清理義務人其中之一者提出第一階段調查及檢測作業的清理計畫，為避免造成二次污染，環保局已邀集專家學者等召開審查會議，將依審查計畫內容和期程，監督業者確實執行。

轉爐石為煉鋼廠煉鋼製程產出的副產品，可作為級配料。（編輯：卞金峰）1081225

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