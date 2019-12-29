桃園麝香豬雨天翹家逛街 大溪員警吐司計誘困庭院

桃園市大溪區仁和路附近29日突然出現一隻麝香豬在馬路上逛大街，警方獲報到場處理，以吐司麵包將豬隻引誘至路旁民宅庭院中困住，再請里長廣播尋找飼主領回。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市警局大溪分局今天上午接獲報案，有一隻麝香豬在馬路上逛大街，警方前往處理時，先以食物將豬隻引誘至路旁民宅庭院中困住，再請里長廣播找尋飼主，才結束這場鬧劇。

大溪分局表示，上午11時許，大溪區仁和路附近突然出現一隻麝香豬在馬路上逛大街，民眾擔心發生危險立即報警處理，大溪分局圳頂派出所獲報後到場，研判是附近民眾飼養竄逃而迷路，由於麝香豬體型較大，警方一時間也不知道如何捕捉，因此只好一邊進行交管，一邊設法將牠驅趕至安全的路旁。

正當大家一籌莫展，員警靈機一動，找來吐司麵包引誘，果然順利將麝香豬誘導至路旁，並暫時關在一處民宅庭院中，以免亂竄的麝香豬影響交通，同時也請附近里長透過廣播尋找飼主，經過了一小時警方才連繫到李姓飼主領回。

李姓飼主表示，完全不知道家裡的寵物麝香豬什麼時候翹家了，而且還一路逛到了離家5公里遠的地方，自己也覺得非常驚訝，覺得對警方很不好意思，也幸好沒有釀成任何意外，回家後會「加強管束」，也結束了麝香豬逛大街的鬧劇。（編輯：張銘坤）1081229