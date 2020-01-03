嘉義中埔公館滯洪池完工 將打造水岸休憩場所

水利署第五河川局3日上午在嘉義縣中埔鄉舉辦「公館排水出口滯洪池工程」竣工典禮，經濟部水利署長賴建信（左4）、嘉義縣長翁章梁（右4）、民進黨籍立法委員陳明文（左3）等人出席。中央社記者蔡智明攝 109年1月3日

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）為減緩嘉義縣中埔鄉三和地區水患，水利署興建「公館排水出口滯洪池」，3日舉行竣工典禮，周邊環境綠美化規劃也已送前瞻計畫審核，打造水岸休憩場所。

經濟部水利署長賴建信，今天與立法委員陳明文、嘉義縣長翁章梁，一同出席「公館排水出口滯洪池」竣工典禮。

賴建信接受媒體聯訪表示，107年的823豪雨，造成中埔地區多處嚴重淹水，水利署立即加速興建公館滯洪池工程。總統蔡英文去年6月11日視察時，要求工程需在108年底完成，在今年汛期發揮防洪功能。水利署不負所托，如期、如質完工。

賴建信說，公館滯洪池總面積約12公頃，滯洪量52萬立方公尺，歷經2年多規劃設計及發包施工，在108年12月完工，周邊護岸也種植1000株落羽松，岸頂長度達1390公尺。可減輕嘉義縣中埔鄉三和（和美村、和睦村、和興村）地區水患問題。

賴建信表示，公館滯洪池周邊環境綠美化規劃，已送前瞻計畫審核中，案子通過後，水利署將與縣府攜手合作，一同打造成水岸休憩場所。

翁章梁指出，公館滯洪池除治水還兼具休閒功能。加上「公館工業區」也在附近，工業區開發完成後，增加大量就業機會，三和將成為中埔鄉心臟位置。（編輯：洪學廣）1090103