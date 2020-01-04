澎湖馬公贈春聯活動 書法家揮毫索取一空

農曆春節腳步近，澎湖縣馬公市公所4日邀請澎湖縣書法學會多名書法家，現場揮毫寫春聯供民眾索取，馬公市長葉竹林（左2）也到場參與，親自寫下吉祥話。中央社 109年1月4日

（中央社澎湖縣4日電）農曆春節的腳步近了，澎湖縣馬公市公所今天邀請澎湖書法學會等10餘名書法家，現場揮毫1000多副春聯，馬上被市民索取一空，也邀請新住民應景參與體驗。

馬公市公所今天在市所大禮堂舉辦「桃符映門楹、鼠歲慶豐登」書寫春聯活動，市長葉竹林邀請澎湖書法學會理事長陳鼎盛等16名書法家現場揮毫，書寫各式各樣的春聯。

活動在葉竹林與代表會主席許國政等人共同開筆後展開，各寫下一句鼠年吉祥話，並致贈感謝狀給書法學會和一元復始小紅包，馬公幼兒園小朋友們也現場表演舞蹈，並安排闖關刮刮樂拿獎品、親子燈籠DIY等，充滿年節歡樂氣氛。

現場10餘名書法家揮毫，市民依自己喜歡的筆法來索取春聯，每人限索2副，遠嫁到澎湖的外配和新住民們也應景寫下自己的春聯，場面熱鬧溫馨。

葉竹林表示，農曆春節是民間最重要的傳統節慶，家家戶戶以具有吉祥、喜慶的賀年春聯貼於門楹，象徵除舊佈新、迎春納福，祝賀大家新年快樂，期望市民鼠年健康順利過好年。（編輯：謝雅竹）1090104

澎湖縣馬公市公所4日舉辦「桃符映門楹、鼠歲慶豐登」活動，除邀請書法家現場揮毫外，也安排澎湖新住民朋友前來體驗春聯文化書寫，感受年節喜慶氛圍。中央社 109年1月4日