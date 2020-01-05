新港奉天宮單車環台抵嘉市府 媽祖祈福守護台灣

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義縣新港奉天宮紀念開台媽祖駐台400年，舉辦單車環台祈福活動，今天最後1天，上午在嘉義市政府休息，市長黃敏惠表示，媽祖以環保方式祈福守護台灣，令人感動。

新港奉天宮董事長何達煌表示，廟方慶祝開台媽祖駐台400年，舉辦「馨護台灣、騎島平安」單車環台祈福活動，從去年6月起，分別以騎單車方式繞行台、澎、金、馬、綠島，並與台灣各地媽祖廟宇交流。

何達煌指出，騎單車環台祈福最後一站，從去年12月28日起，以9天8夜時間繞行台灣本島跨年祈福，元旦早上還到總統府前廣場參加升旗典禮。今天是最後1天，將於傍晚回到新港奉天宮，上午則到嘉義市政府前廣場休息。

黃敏惠與嘉義市副市長陳淑慧到市府廣場迎接，現場也聚集了許多一探媽祖風采及單車環台的民眾；眾人向媽祖參拜後，何達煌特別致贈黃敏惠一輛環台特製的紀念腳踏車，希望大家為台灣帶來幸福與平安。

黃敏惠表示，新港奉天宮開台媽祖駐台400年，以單車繞行台、澎、金、馬、綠島方式祈福，媽祖用愛與慈悲，來守護台灣，令人感動；「馨護台灣」，如同媽祖以溫馨方式保護台灣，也就是幸福台灣。（編輯：陳俊碩）1090105