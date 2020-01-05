澎湖楊曜另類選舉造勢 逾2千民眾參與

距2020總統及立委選舉剩下不到一週，民進黨澎湖縣立委候選人楊曜的後援會5日舉辦「呼朋引伴挺楊曜」活動，只有各行各業人士開講與歌舞表演，吸引大批支持者響應。中央社 109年1月5日

（中央社澎湖縣5日電）澎湖民進黨立委候選人楊曜後援會舉辦的「呼朋引伴挺楊曜」活動，今天在馬公文澳祖師廟前廣場登場，沒有動員人車和政治人物，只有各行各業人士開講與歌舞表演，成為另類選戰造勢。

「楊曜同學後援會」由民國55和56年次的國、高中職同學所組成，今天下午在馬公文澳祖師廟前廣場舉辦「呼朋引伴挺楊曜」活動，政治味不高的造勢，吸引超過2000名民眾的力挺。

後援會代表林永彬致詞表示，過去楊曜參選，後援會成員都是以鴨子划水方式，作為基層的觸角，這次的選戰被列為膠著選區，後援會只有浮出檯面來動員，期盼讓每張選票投出來。

今天活動邀請在地戰鼓隊、社區大學舞蹈表演和林永彬、謝光富、翁耀汶等各行各業人士上台開講，楊曜在觀眾席中一一向支持民眾表達感謝，最後在合唱歌曲「你是我兄弟」和「凍選」聲中，結束一場另類造勢活動。（編輯：謝雅竹）1090105