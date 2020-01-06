輕軌二階被指挪徵地費買車廂 捷運局：調查中

（中央社記者程啟峰高雄6日電）國民黨高市立委候選人、市議員陳麗娜今天指出，高雄輕軌二階執意換中鋼接手，還違法挪用徵地費買車廂。高雄市捷運局對此表示，全案由政風單位調查中；中鋼則暫不回應。

陳麗娜上午在國民黨高雄市黨部開記者會表示，輕軌二階若由一階的統包商繼續承作，除可確保介面整合無虞，還可縮短工期，但後來市府執意改由中鋼接手，且違法挪用輕軌「用地徵收及拆遷補償費」新台幣30.22億元給中鋼向法商買11列車廂，如今因通車遙遙無期而成為「蚊子」車廂。

她說，中鋼民國105年12月與法商阿爾斯通（Alstom）簽約採購輕軌列車車廂，11列車廂隨後於107年09月至去年06月陸續運抵台灣。當時中央尚未核撥購買車廂經費，不知市府為何急於挪用「用地徵收及拆遷補償費」30.22億元給中鋼買車廂；挪用經費程序也大有問題，既沒呈報中央，也沒有經過議會監督。

高市府捷運局發布新聞稿回應指出，「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」於104年依政府採購法進行第二階段工程發包，由中鋼得標，一切依採購法進行。至於輕軌二階購車相關資料已送市府政風單位調查，全案今年5月也已向議會專案報告。另外，中鋼對此則表示暫不回應。

捷運局指出，輕軌建設計畫採二階段通車營運，於101年11月奉行政院核定，全長22.1公里，設置37座候車站，一座機廠，總建設經費165.37億元，中央補助63.63億元，地方自行負擔101.74億元。（編輯：黃世雅）1090106