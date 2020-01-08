選前3天 賴品妤李永萍論戰文宣及黑函

國民黨新北市立委第12選區候選人李永萍（左2）8日召開記者會，針對競選對手賴品妤在報紙頭版登出的文宣表示，松菸BOT案已被監察院及台北市政府認證沒有問題，樂陞案房貸的錢也都還了，「怎麼會是脫產」；並批評民進黨新潮流不抹黑別人就不會選舉。中央社記者葉臻攝 109年1月8日

（中央社記者葉臻新北8日電）新北市立委第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）候選人賴品妤、李永萍，今天再度因為文宣及黑函發送事件召開記者會澄清，雙方也強調將進行法律途徑。

賴品妤本月1日以夾報方式散發文宣，質疑同選區立委候選人李永萍，文宣因遭檢舉為黑函被警方暫扣，警方當時表示，查證相關文宣確實有署名，釐清後已發還。

賴品妤今天在報紙頭版登出半版文宣，再度指控同選區立委候選人李永萍在松菸BOT案中圖利財團、樂陞案脫產。

李永萍上午召開記者會表示，松菸BOT案已被監察院及台北市政府認證沒有問題，樂陞案房貸的錢也都還了，「怎麼會是脫產」，民進黨新潮流不抹黑別人就不會選舉，選前倒數3天這種事情並不意外，看不出對賴品妤的選情有什麼好處。

賴品妤則在下午召開記者會表示，她所發送的選舉文宣完全合法，內容也都是根據過去公開資料，不是黑函，遭檢舉一事，汐止分局的報告也寫報案人是「李永萍競選總部特助謝春仁」，謝春仁當初提供報案的照片是變造截圖的證據。

賴品妤表示，李永萍是「官司纏身的政客」，尤其樂陞案，投保中心為股民向李永萍求償，訴訟仍在進行中，李永萍對這件事實卻完全不敢回應，試圖模糊焦點。賴品妤呼籲李永萍應該出來面對、受選民檢驗。

李永萍下午再度發聲明表示，針對賴品妤陣營在元旦當天所散發的不實文宣，已委請律師提告意圖使人不當選及加重誹謗等罪，基隆地檢署已受理辦案中，今天賴品妤陣營刊登在報紙頭版上的廣告，也將追究提告。

賴品妤則表示，選前3天才發此份文宣並無違法，也將對李永萍提告，只是選戰剩下3天還在積極拜票衝刺，之後一定會以法律訴訟回擊。（編輯：李錫璋）1090108