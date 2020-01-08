蘇巧慧造勢晚會舞台鷹架倒塌 無人受傷

新北市立委蘇巧慧預計9日在樹林興仁夜市舉辦造勢晚會，舞台鷹架8日下午疑因風勢過大倒塌，幸無人受傷。警方拉起封鎖線防止誤闖。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市警方今天晚上表示，立委蘇巧慧預計明天舉辦的造勢晚會舞台鷹架，今天下午疑因風勢過大倒塌，幸無人受傷。已經拉封鎖線防止誤闖。蘇巧慧辦公室說，會檢討結構確保安全。

新北市樹林警分局今天晚上表示，位於樹林區興仁夜市停車場內的舞台鷹架，今天下午約4時許，疑似因為風勢過大倒塌。警分局立即拉起封鎖線防止民眾誤入，並立即通知施工單位到場。

這一場地為立法委員蘇巧慧服務處原定9日晚間所舉辦造勢晚會場地，警方說，晚會舞台於7日已搭建完畢，今天下午舞台主體鷹架，因現場風勢過大倒塌，現場無人受傷。

硬體工程負責人陳巧臻接受中央社訪問表示，鷹架倒塌無人受傷，已經回報蘇巧慧服務處，統一由服務處對外回應。

蘇巧慧辦公室表示，因下午強風過大，導致舞台結構因迎風面過大有部分傾斜，現場無人受傷，也未造成夜市攤商損失及影響營業。辦公室已請廠商立即舞台恢復，並檢討舞台結構以確保舞台安全，請各界放心。

辦公室說，明天晚上的造勢晚會不受影響，依照原計畫與流程進行，舞台鷹架正漏夜恢復搭建。（編輯：李錫璋）1090108