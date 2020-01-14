中橫公路沿線櫻花綻放 花期預計持續至春節

台8線中橫公路太魯閣口起至天祥、西寶、洛韶、慈恩關原沿線公路旁，櫻花陸續綻放，花期預計能持續至農曆春節。中央社記者張祈攝 109年1月14日

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）台8線中橫公路近日來櫻花綻放，桃紅色花瓣妝點公路兩側，太魯閣國家公園管理處合歡山管理站今天表示，目前開花率約5成，預計過年期間還有機會在園區內欣賞到櫻花。

公路旁的櫻花是公路總局太魯閣工務段前幾年種植的，在太魯閣口起至天祥、西寶、洛韶、慈恩關原沿線公路旁，種植緋寒櫻、八重櫻綻放粉紅、桃紅櫻花等品種，數量約3000多株，近日來紛紛開花。

太魯閣管理處合歡山管理站表示，中橫沿線櫻花從去年12月底陸續開花，目前開花率約5成，和往年農曆年前開花的時間差不多，不過受限生長位置影響，開花區域並不集中，花期約2至3週。

26日至28日春節期間，中橫公路太魯閣口至天祥路段，實施時段性交通管制，時間為從上午7時至下午3時30分；天祥至太魯閣口方向，中午11時放行30分鐘，通行車輛禁止於管制路段內停車。

民眾可在新城火車站等管制沿線停靠站搭乘免費遊園專車，客運定期班車則不受影響；太魯閣管理處合歡山管理站表示，依目前櫻花開花狀況推算，過年期間搭乘遊園專車還有機會看到櫻花盛開的景象。（編輯：黃世雅）1090114