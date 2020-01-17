旅遊新美學 台中太平客家藍染進軍文旅

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中太平社區地方創生品牌「太平藍」，今天首次攜手文旅飯店舉辦「藍染技藝工藝展」，並推出期間限定藝術客房，讓來自世界各地的旅者都能認識台灣傳統客家藍染工藝文化。

近年地方創生議題很夯，水源地文教基金會董事長葉晉玉在台中市太平山區頭汴坑帶領社區婆婆媽媽，一起從事藍染工藝，由基礎技藝一步步做起，讓這項農村工藝作品，從台灣走向國際，代表台灣參加多項國際商展，足跡遍及美國、法國、泰國、新加坡及中國等。

在自創「太平藍」品牌後，今天更與以文創設計為重點的承億文旅合作，在承億文旅台中鳥日子推出「日常的12種藍」藍染創作特展，還在展出期間打造限定藝術客房。

葉晉玉指出，感謝業者提供半年的聯展合作機會，能夠將文創產業結合旅遊業，共同將台灣最美的客家藍染文化產業推廣出去，讓住宿及來訪的旅人能共同欣賞及支持藍染作品，是非常難得的異業結合的機會。

葉晉玉說，這次發表的作品有用於臥室及客廳的藍染抱枕、藍染窗簾、藍染休閒椅、藍染檯燈等，都充滿台灣特有的時尚客家產業及產品的風采及情調。

承億文旅董事長戴俊郎表示，承億文旅除了用在地觀點打造旅遊體驗，更肩負推廣台灣地方文化創意產業的任務，過往地方創生的美好成果或藝術創作，可能侷限在傳統官方發表會場合或是單一社區，這次結合太平藍染工藝師辦理「日常的12種藍」主題展，就是讓旅人有機會在旅行的同時，認識及體會台灣手工藝文化，進而讓台灣最美麗的文化創意產品，也能夠帶到全世界去。（編輯：陳俊碩）1090117