淡水古蹟博物館 初二至初五舉辦新春活動

（中央社記者葉臻新北21日電）新北市立淡水古蹟博物館初二（26日）至初五（29日）將舉辦新春系列活動，並延長開放時間至下午6時；2019年底才開放參觀的淡水日本警官宿舍，也將推出繪馬祈願DIY活動。

新北市立淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，淡水日本警官宿舍是新北市唯一一間高階警官宿舍，2019年12月17日完成整修開放民眾免費入館參觀，開館後一個月就有約7000人次參觀。

搭配淡水古蹟博物館初二至初五的新春系列活動，淡水日本警官宿舍將推出「鼠年喜氣濃－繪馬祈願DIY」活動，期間每日上午10時及下午2時各發送25份「繪馬」入館禮，民眾可在專門接待貴賓的應接室內自由創作，畫下對新年的願望。

淡水古蹟博物館表示，春節期間除了除夕（24日）及初一（25日）休館，初二至初五每天上午9時30分開館，並延長開放至下午6時。

初二上午9時30分，也將在淡水紅毛城同步贈送前100位進館的民眾1份開館禮，得忌利士洋行前棟的故事館、淡水海關碼頭C棟的體驗館、前清英國領事官邸的洋人生活館及滬尾礮臺的軍史館也推出「樂不思鼠－金鼠逛淡古集章趣」活動，詳細資訊可上淡水古蹟博物館官方網站查詢。（編輯：方沛清）1090121