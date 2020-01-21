澎湖春節公演 本土歌劇登場

（中央社澎湖縣21日電）連續12年抵澎湖春節公演的中國大陸福建雜技團今年暫停，將由國內知名的懷念金曲演唱會暨歌仔戲來取代，從大年初一起連公演4天，年假可好好感受完全不一樣的視聽饗宴。

澎湖縣政府文化局表示，兩岸文化春節交流自民國97年開始，中國福建省雜技團連續12年前來春節公演，帶來精彩絕倫的技藝，場場都爆滿，佳評如潮。

文化局長王國裕表示，福建雜技團已連續12年應邀到澎湖春節公演，成員反映多年來一直在外公演，未曾在家鄉過年，因而改邀雲南歌舞團今年前來公演，卻因目前兩岸係緊繃而未獲成行，只好換換口味，邀請國內知名的表演團體前來擔綱演出。

澎湖2020「金鼠迎春」春節公演，由國內知名的懷念金曲演唱會暨歌仔戲，將一連在文化局演藝廳演出4天5場，25和26日演出懷念金曲演唱會，27和28兩天則由一心戲劇團演出仙凡奇緣、天公仔子等歌仔戲，節目精彩可期，歡迎鄉親春節年假期間前往觀賞。

文化局表示，懷念金曲演唱會邀請金曲歌王蔡小虎、歌后秀蘭瑪雅、嘻哈始祖劉福助、實力歌手杜忻恬及明日之星蔡佳麟等多組人氣歌手前來輪番獻唱，活動中還「有說好話，過好年」活動，只要說出一句吉祥話，就有機會獲得神秘小禮物。（編輯：黃世雅）1090121