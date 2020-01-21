台南西港外環道重新動工遭抗議 市府將擇期說明

（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市西港外環道工程因西港糖鐵文資爭議而停工，去年12月重新動工，民間自救會今天前往市府抗議；市府表示，西港外環道已變更設計，小心施工，將擇期說明變更設計內容。

西港外環道因西港糖鐵文資爭議，去年7月停工，民間自救會卻發現西港外環道去年12月重新動工，違反變更設計完成前動工的協商決議，要求市府立刻停工，且公開變更設計圖，否則明天將到場阻止施工。

自救會人員說，若依現有設計方向，60%西港糖鐵將會被掩蓋，自救會要求公布現階段變更設計圖，且召開說明會及研商會議，邀集相關局處、西港社區、民間團體、鐵道專家、文史鐵道協會等討論。

市府發布新聞稿指出，市府已就西港外環道施工和文史團體充分溝通，無損壞相關鐵道物件，去年和文化部文化資產局多次現勘討論，達成共識，在不妨礙行車安全的前提下，鐵軌原地保留，但在柏油路面上，因考量人車安全，原地降埋，且在路面標示鐵道位置及增設解說牌。

工務局人員表示，市府去年11月底完成變更設計後，小心施工，未損壞相關鐵道物件，市府將再責請施工人員確實做好保護措施，並擇期向民間團體說明變更設計內容。（編輯：黃世雅）1090121