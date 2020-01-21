台中榮總攜手五星級飯店 為獨居榮民送年菜

農曆春節將屆，台中榮民總醫院、台中市榮服處及台中飯店業者合作，已連續7年推出個人份量的精緻年菜套餐分送弱勢榮民，今年中榮院長許惠恒（左3）特別到成功嶺附近的單身、獨居榮民家中，和大家一起用餐。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年1月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中榮民總醫院募得百份年菜，今天與台中福華飯店合作，送年菜給偏遠地區弱勢榮民家庭，中榮院長許惠恒除親自送上年菜，還與烏日區成功社區的獨居榮民提前圍爐賀年。

農曆春節即將到來，台中榮民總醫院、台中市榮服處及台中福華大飯店合作，已經連續7年推出個人份量的精緻年菜套餐分送弱勢榮民。

中榮表示，經募得百份年菜，除了送菜給偏遠地區弱勢榮民家庭外，也考量單身獨居榮民每年都單獨過年，因此今年特別到成功嶺附近的單身、獨居榮民家中一起用餐，並由台中福華大飯店主廚古傳福親自為榮民上菜。

許惠恒表示，台中榮總除了提供中部地區民眾醫療照顧服務不遺餘力，更積極回饋社會，善盡社會責任。希望藉此拋磚引玉，並讓獨居長者們在歲末寒冬之際，感受到年節溫暖的氣氛及社會關懷。

古傳福表示，今年推出6道吉祥又應景的年菜，分別為上海燻魚、外婆紅燒肉、玉筋燒烏參、花旗參燉雞湯、懷舊蘿蔔糕、麻油雞米糕等，除了應景之外，也較軟嫩，是適合年長者食用的「低油、低鹽、低糖、高纖」健康創意年菜，希望榮民們可以吃得開心、健康過好年。

台中榮總社工室主任莊李和表示，中榮每年還會在農曆年前由院長帶領志工訪視急診及住院患者，送上貼心小禮物，今年則是準備意寓「大吉大利」的橘子及紅包，希望病患早日康復。（編輯：洪學廣）1090121