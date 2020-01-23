台南山上花園水道博物館 推寵物專屬遊憩區

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市山上花園水道博物館開幕3個多月來，吸引超過26萬人次遊客，市府文化局彙集各方意見後進行設施改善，在春節假期推出親子藝術沙坑及寵物專屬遊憩區，盼讓遊客開心走春。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，山上花園水到博物館自去年10月開幕以來，已接待了超過26萬人次遊客，整體營收也突破新台幣1000萬元。經彙集了這段時間各方回饋意見，趕在春節前將園區部分碎石步道改造成為平整鋪面，並增加規劃坡道，打造更友善的無障礙空間。

葉澤中指出，配合民眾在年假期間外出走春，文化局也在博物館入口、花園區，以及博物館區各節點，以各種不同花卉精心規劃賞花區，增加視覺的豐富性。而首次在古蹟區規劃的藝術沙坑，融合館內豐富林相，隱身在樹叢內，和環境融為一體，將成為親子檔的最愛。

他說，台南市收費古蹟區有寵物不落地的規定；但考量部分遊客有攜帶寵物的需求，除了已採購的寵物推車外，並在入口花園區旁規劃寵物專屬遊憩區，讓毛小孩可在特定區域內與飼主同樂；搭配一旁巨型螞蟻裝置藝術，好玩又好拍。

館方工作人員指出，先前曾發生過裝置藝術作品及公共設施被遊客破壞的情況，不僅造成館方困擾，也容易敗壞其他遊客的遊興。希望遊客在使用相關設施時能遵守規定，並照顧好幼童及寵物，在年假期間留下開心美好的回憶。（編輯：黃世雅）1090123