初二娘家宴 澎湖社區餐會大團圓

初二回娘家，澎湖多個社區舉辦的「娘家宴」，26日如期的舉行，不過受到武漢肺炎疫情的影響，不少民眾都戴口罩與會。中央社 109年1月26日

（中央社澎湖縣26日電）初二回娘家，澎湖多個社區今天舉辦「娘家宴」，不過受到武漢肺炎疫情影響，不少民眾都戴口罩與會，也有部分家庭直接打包帶回家吃。

澎湖縣長賴峰偉在去年新春座談會中宣布，縣府自今年起不再補助娘家宴經費，由各社區、里長和公廟主委負擔，不過有民代爭取部分建設經費，作為搭棚等費用。

澎湖在傳出疑似武漢肺炎病例後，馬公市長葉竹林今天在娘家宴中，也戴口罩分送市民福袋，立委楊曜則籲請民眾在這段期間，出外要戴口罩，打招呼只拱手不要握手。

今天是大年初二，一般出嫁女子回家的「查某囝日」，因而衍生了「娘家宴」，澎湖包括馬公重光、烏崁、湖西紅羅、白沙赤崁等社區村里舉辦「牽手回娘家」的娘家宴，每桌新台幣4000至5000元，各有數10桌至120桌不等，桌次比去年略為減少。現場穿插歌唱聯誼摸彩等，鄉親同時籍由娘家宴相互敘舊。（編輯：張雅淨）1090126

初二回娘家，澎湖多個社區舉辦的「娘家宴」，26日如期的舉行，不過受到武漢肺炎疫情的影響，不少民眾都戴口罩與會，也有部分家庭直接打包帶回家吃，馬公市長葉竹林（前左2）在會中分送福袋。中央社 109年1月26日