更多編輯台推薦新聞：
初二國道部分路段壅塞 下午北向可能車多

初二國道部分路段壅塞 下午北向可能車多

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

初二娘家宴 澎湖社區餐會大團圓

最新更新：2020/01/26 14:51
初二回娘家，澎湖多個社區舉辦的「娘家宴」，26日如期的舉行，不過受到武漢肺炎疫情的影響，不少民眾都戴口罩與會。中央社 109年1月26日
初二回娘家，澎湖多個社區舉辦的「娘家宴」，26日如期的舉行，不過受到武漢肺炎疫情的影響，不少民眾都戴口罩與會。中央社 109年1月26日

（中央社澎湖縣26日電）初二回娘家，澎湖多個社區今天舉辦「娘家宴」，不過受到武漢肺炎疫情影響，不少民眾都戴口罩與會，也有部分家庭直接打包帶回家吃。

澎湖縣長賴峰偉在去年新春座談會中宣布，縣府自今年起不再補助娘家宴經費，由各社區、里長和公廟主委負擔，不過有民代爭取部分建設經費，作為搭棚等費用。

澎湖在傳出疑似武漢肺炎病例後，馬公市長葉竹林今天在娘家宴中，也戴口罩分送市民福袋，立委楊曜則籲請民眾在這段期間，出外要戴口罩，打招呼只拱手不要握手。

今天是大年初二，一般出嫁女子回家的「查某囝日」，因而衍生了「娘家宴」，澎湖包括馬公重光、烏崁、湖西紅羅、白沙赤崁等社區村里舉辦「牽手回娘家」的娘家宴，每桌新台幣4000至5000元，各有數10桌至120桌不等，桌次比去年略為減少。現場穿插歌唱聯誼摸彩等，鄉親同時籍由娘家宴相互敘舊。（編輯：張雅淨）1090126

初二回娘家，澎湖多個社區舉辦的「娘家宴」，26日如期的舉行，不過受到武漢肺炎疫情的影響，不少民眾都戴口罩與會，也有部分家庭直接打包帶回家吃，馬公市長葉竹林（前左2）在會中分送福袋。中央社 109年1月26日
初二回娘家，澎湖多個社區舉辦的「娘家宴」，26日如期的舉行，不過受到武漢肺炎疫情的影響，不少民眾都戴口罩與會，也有部分家庭直接打包帶回家吃，馬公市長葉竹林（前左2）在會中分送福袋。中央社 109年1月26日

延伸閱讀
大年初二社區娘家宴 澎湖縣府補助將喊停

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報