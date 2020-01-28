韓國瑜佛光山祈福 心繫防疫避談罷韓

罷韓二階段連署啟動，高雄市長韓國瑜（前右）28日至佛光山禮佛祈福，心繫武漢肺炎防疫，面對媒體避談罷韓，強調現在很擔心武漢肺炎群聚感染，希望市民能與市府配合防疫。中央社記者程啟峰高雄攝 109年1月28日

（中央社記者程啟峰高雄28日電）罷韓二階段連署啟動，高雄市長韓國瑜今天上午至佛光山禮佛祈福，心繫武漢肺炎防疫，面對媒體避談罷韓，強調現在很擔心武漢肺炎在高雄群聚感染，希望市民能與市府配合防疫。

「Wecare高雄」等團體發起罷免韓國瑜第一階段達標，罷韓領銜人陳冠榮上午至中選會領取第二階段連署書格式並宣布啟動第二階段罷韓連署。

韓國瑜上午戴口罩由高市民政局長曹桓榮等人陪同到佛光山大雄寶殿禮佛祈福，並把市府的紅包轉交寺方發送。韓國瑜隨後在祈願卡寫上「健康、平安」並在殿前敲鐘祈福，隨後轉往佛光山大悲殿上香祈福，沿途不少民眾簇擁韓國瑜並紛紛高喊「市長加油」，韓國瑜則是拱手回禮。

韓國瑜欲離去時，韓國瑜應一群自稱來自紐約的韓粉要求，特別脫下口罩與他們合影。隨行的市府人員則一路帶著防疫衛教舉牌，提醒現場信徒及遊客多戴口罩、勤洗手配合防疫。

面對媒體追問罷韓第二階段連署啟動，韓國瑜避而不答，韓國瑜強調，現在很擔心武漢肺炎群聚感染，高雄市政府能做的環節包括醫院、口罩的供應等幾乎是高度戒備狀態。高雄更是全台目前唯一防疫指揮中心一級開設的城市，希望市民能與市府配合防疫。

韓國瑜又說，高市府各局處莫不配合中央依照SOP流程進行防疫作業及疫情發布。市府該做的防疫工作絕不鬆懈，「幾乎是時時刻刻緊盯著」，請市民放心。

韓國瑜進一步指出，市府一定會全力以赴，也提醒市民要養成勤洗手、戴口罩習慣，出門就把口罩戴起來，一起配合防疫。（編輯：李錫璋）1090128

高雄市長韓國瑜（前）28日戴口罩至佛光山禮佛祈福，不忘宣導武漢肺炎防疫。中央社記者程啟峰高雄攝 109年1月28日

高雄市長韓國瑜（2排左5）28日至佛光山走春祈福，不忘宣導武漢肺炎防疫，他與隨行人員也以身作則一路戴口罩活動。中央社記者程啟峰高雄攝 109年1月28日

高雄市長韓國瑜（後右）28日至佛光山禮佛祈福，部分韓粉一路相隨簇擁為他加油，韓國瑜欲離去時應自稱來自美國紐約的韓粉要求脫下口罩與與他們合影。中央社記者程啟峰高雄攝 109年1月28日