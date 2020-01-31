苗栗縣無形文化資產 後龍慈雲宮攻炮城鬧元宵

苗栗縣政府文化觀光局31日在慈雲宮前宣傳2020後龍鎮慈雲宮「攻炮城、慶元宵」民俗系列活動，2月7日起一連3天舉行，除邀請五洲園創新布袋戲演出、煙火秀外，8日、9日的重頭戲攻炮城，廟方準備媽祖平安金幣等獎品，歡迎民眾到場擲排炮試手氣。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵民俗「攻炮城」2月7日起登場，這項習俗最早相傳是為驅趕瘟疫消災解厄，逐漸演變為地方特色元宵活動，傳承逾200年，已登錄為苗栗縣無形文化資產。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，「慈雲宮攻炮城」最早源自於清朝時期，相傳因瘟疫嚴重肆虐，地方人士向當地信仰中心慈雲宮主神媽祖祈求平安，獲指示要在廟前搭建炮城，再以投擲鞭炮來驅趕瘟神，由鞭炮硝火產生消毒作用，果真瘟疫停止、疫情不再蔓延，此民俗就傳承至今，演變成後龍鎮重要的元宵節慶。

林彥甫指出，這項民俗過去稱為「射炮城」，民國98年獲登錄公告為苗栗縣無形文化資產，後經專家學者建議，活動更名為「攻炮城」。

縣府文觀局今天在慈雲宮前宣傳2020後龍鎮慈雲宮「攻炮城、慶元宵」民俗系列活動，2月7日起一連3天，除邀請五洲園創新布袋戲演出、煙火秀外，8日、9日登場的重頭戲攻炮城，廟方準備最大獎媽祖平安金幣以及家電等獎品，歡迎民眾到場擲排炮試手氣。

慈雲宮主委朱富美表示，攻炮城需將手中鞭炮瞄準懸掛在半空約3公尺高、炮城頂端的小城堡投擲，以隆隆炮聲炸旺來年運勢，將視炮城高度提供不同獎項，位置愈高，獎項愈大，其中，媽祖金幣由慈雲宮媽祖佩掛的金牌熔鑄製成，具有福蔭保平安意義。此外，活動一連3天自下午5時起，各發送500個鼠年DIY紙燈籠，送完為止。（編輯：李錫璋）1090131