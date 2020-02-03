發燒看病買不到口罩 雲縣府：可至衛生所索取

雲林縣政府3日舉辦「重大傷病、就醫無口罩、免煩惱」活動，雲林縣長張麗善（前中）宣布領有重大傷病證明欲就醫者或目前發燒買不到口罩的雲林縣民可至縣內各衛生所免費索取口罩。 中央社記者姜宜菁攝 109年2月3日

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）受武漢肺炎影響，民眾搶購口罩，縣長張麗善今天宣布即日起至7日止，領有重大傷病證明欲就醫者或目前發燒買不到口罩的雲林縣民可至縣內各衛生所免費索取口罩，1人限1片。

雲林縣政府今天在斗六市衛生所舉辦「重大傷病、就醫無口罩、免煩惱」活動，張麗善和副縣長謝淑亞等人示範正確戴口罩的方法。

張麗善致詞時表示，縣府衛生局即日起至7日釋出庫存1萬5000片醫療級口罩，讓領有重大傷病證明欲就醫者或目前發燒買不到口罩的雲林縣民可以到雲林縣各鄉鎮市衛生所免費索取，1人限1片。

由於中央流行疫情指揮中心決議，高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2週至2月25日開學，雲林縣鄉鎮市立幼兒園比照國小延後開學。

張麗善說，縣府運用空污基金為國中小學及公私立幼兒園每人準備20片口罩，學生有需要仍可至學校領取口罩，又學童「幸福飽胃戰」措施因應寒假同步調整，不必擔心弱勢孩子沒有午餐可以吃。

張麗善並提到，近日在美國白宮請願網站有一則呼籲白宮以「行動支持台灣加入世界衛生組織」（Take actions on supporting Taiwan for joining WHO）的請願連署活動，呼籲民眾能踴躍加入連署，讓世界聽到台灣民眾的心聲，看到台灣為醫療衛生及防疫的奉獻。（編輯：黃世雅）1090203