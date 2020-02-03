屏縣六堆元宵尖炮城 10萬獎金百餘隊競奪

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣六堆客家地區百年堅持的傳統－尖炮城活動，今年將於8、9日在屏東縣立運動公園舉行。縣政府指出，今年雲霄尖炮城冠軍獎金仍是新台幣10萬元，已有130多隊報名搶獎金。

2020六堆祈福尖炮城活動報名於今天下午5時截止，屏東縣政府下午舉辦宣傳記者會，屏東縣副縣長吳麗雪表示，六堆祈福尖炮城源於客家族群齊心捍衛家園的傳統，已在六堆客庄流傳百年，每年新春正月為屏東最具節慶文化意義的活動。

屏東縣客家事務處指出，尖炮城起源於屏東縣萬巒鄉五溝水地區，是昔日客家人禦敵通知村人的信號，後來成為每年元宵節的慶祝活動。

活動中，參賽者要將鞭炮丟擲進燈籠裡，引燃燈籠裡的鞭炮。由於燈籠口不大，要能引燃成功需要技巧，因此，每年都吸引百餘隊參加挑戰，攻取10萬元冠軍獎金。

客家事務處表示，今年除雲霄尖炮城、大聲響跌三烏、盤花、作客市集、藝文表演外，還增加「聲光環保尖炮城」、祈福香包、哈客劇場、客家傳統技藝體驗、創意客家獅等，邀請大家在客家民俗文化氛圍中共度元宵佳節。

此外，屏東縣立運動公園將設置尖炮城藝術燈飾，屏東火車站也融入客家族群新年作福、祈福、祭祀伯公的習俗，設置可錄音留言的伯公祈福互動藝術燈飾，並舉辦祝福大聲說、與親友分享祝福、拍照打卡等活動。

六堆祈福尖炮城已被列為全國客庄12大節慶之1，屏東縣政府還與旅行社合作，結合尖炮城、熱帶農業博覽會、綵燈節等屏東3大活動及可可農場、屏東特色景點，推出3條遊程供外地遊客造訪。（編輯：戴光育）1090203