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2020新北燈會開幕 市府籲手作DIY區美食街戴口罩

最新更新：2020/02/07 22:01
「2020第3屆新北燈會：家金鼠喜」7日晚間在新北大都會公園正式點燈開幕，今年以「新北十景」為主題打造主燈，展現新北市特色景點及意象。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年2月7日
「2020第3屆新北燈會：家金鼠喜」7日晚間在新北大都會公園正式點燈開幕，今年以「新北十景」為主題打造主燈，展現新北市特色景點及意象。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年2月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北燈會今天晚上開幕，展期為期24天。市府提醒，燈會現場有多項手作DIY和美食街區，前往人潮聚集會場和手作體驗區時，一定要戴口罩、勤洗手，善用現場防疫設備。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北燈會以「新北十景」打造主燈，由燈藝師林健兒採360度全視角設計，融入烘爐地土地公、烏來瀑布、平溪天燈、淡水漁人碼頭情人橋、碧潭吊橋等新北特色景點及意象。

今天晚上由新北市長侯友宜、副市長謝政達、先嗇宮管理委員會主委李乾龍點燈，每晚6時至10時的整點時段，更將定時上演絢麗燈光秀。

民政局說，今年燈會加入日本青森睡魔、大仙市紙風船花燈。園區有「重新橋觀光市集前」和「捷運三重站」兩大主要出入口。民眾可穿梭在超過60座大型向日葵花燈打造的迎賓燈廊，沿途還有大型龍鳳、財神花燈，及閃亮金鼠迷宮等打卡區。

柯慶忠說，燈會現場還有手繪燈籠、客家與原住民及觀光工廠DIY手作體驗。展覽期間配合元宵節、西洋情人節與土地公誕辰，更安排應景主題活動，也提醒遊客在人潮聚集會場與手作DIY區注意防疫措施。（編輯：洪學廣）1090207

新北市長侯友宜（右3）、副市長謝政達（後左）、先嗇宮管委會主委李乾龍（右4）等人7日晚間在新北大都會公園同台，一起為「2020第3屆新北燈會：家金鼠喜」點燈，宣告燈會正式開跑。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年2月7日
新北市長侯友宜（右3）、副市長謝政達（後左）、先嗇宮管委會主委李乾龍（右4）等人7日晚間在新北大都會公園同台，一起為「2020第3屆新北燈會：家金鼠喜」點燈，宣告燈會正式開跑。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年2月7日
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