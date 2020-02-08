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新港媽祖出巡 日本高僧祝禱武漢肺炎疫情早平息

最新更新：2020/02/08 12:06

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵繞境，日本京都妙心寺管長小倉宗俊，今日組團前來觀摩，在媽祖起駕儀式中特別誦經祝禱，祈求武漢肺炎疫情早日平息。

嘉義縣新港奉天宮今天舉行媽祖元宵繞境，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同上香唸疏文，迎媽祖入鑾轎，點燃起馬炮後，鑾轎出廟繞境，在陣頭及各宮廟眾神明引領下，走過新港宮前等庄頭的大街小巷，場面熱鬧。

新港奉天宮表示，日本京都妙心寺管長小倉宗俊與妙心寺靈雲院則竹秀南禪師，今天至新港奉天宮觀摩媽祖出巡活動。妙心寺是日本佛教臨濟宗妙心寺派大本山（根據地），為日本最大的禪寺，轄下有3400座分院。

何達煌表示，小倉宗俊管長在起駕儀式中特別誦經祝禱，祈求世界和平及目前流行的武漢肺炎疫情早日平息。今年新港奉天宮媽祖元宵繞境，除了延續傳統的宗教活動，也帶有消災祈福的用意，在特別時期要安定人心，讓民眾免於恐慌。

新港奉天宮媽祖元宵繞境除了來自日本的貴賓，還有來自台灣各地的宮廟，包括台北松山慈祐宮、木柵忠順廟、新竹聖安宮、桃園紫龍宮、后厝龍鳳宮、台中軍福宮、西螺福興宮等，數萬人參與此次盛會。

何達煌指出，平日媽祖正尊都供奉在廟裡，只有元宵節才迎請出廟繞境，今晚新港奉天宮開台媽祖入廟安座大典，歡迎全國信眾一起來新港迎媽祖看熱鬧。（編輯：黃世雅）1090208

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