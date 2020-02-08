罷韓連署志工屢遭嗆聲 尹立籲互相尊重

（中央社記者陳朝福高雄8日電）罷免高雄市長韓國瑜二階連署連日來連署書已逾18萬份，推動罷免行動之一的Wecare高雄發起人尹立今天希望至2月底衝高至30萬份；由於志工屢遭嗆聲，呼籲不同意見者互相尊重。

「光復高雄」罷韓總部於1月29日成立，並開始二階連署及設置多個連署點受理接件連署書。尹立上午在總部接受媒體聯訪時說，累計連署書已逾18萬份，每天約收到1、2萬份。尹立表示，除了力拚能達到連署書22.8萬份的法定門檻，由於反應熱烈，希望能衝高朝30萬份的目標邁進。

雖然今天是元宵節，但罷韓志工仍馬不停蹄到高雄市各行政區擺攤推動連署，其中推動罷韓行動連署之一的公民團體台灣基進上午在小港區二苓市場擺攤遭多名婦人嗆聲，雙方未進一步發生衝突。

尹立認為，選舉罷免是公民權，任何人都不能阻止他人行使這項權利，志工連日來在連署點或擺攤面臨到謾罵和威脅，希望大家互相尊重，如果不支持的話，也不需要謾罵志工，請尊重不同的意見者。

至於韓國瑜昨天下午視察公車站和公車等防疫措施時彎腰嗅聞漂白水，尹立表示，現在防疫是台灣的第一要務，我們共同敵人就是病毒。作為高雄的最高防疫指揮官，韓國瑜不斷為防疫措施做出錯誤示範，「荒腔走板」行為將增加罷免能量。

罷韓總部希望於2月28日收齊30萬份連署書，以利後續分類造冊，趕在3月28日法定60日內將連署書送返中選會。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾5８萬票）。（編輯：黃世雅）1090208